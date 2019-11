Strade di sangue. Muore 73enne investito da un’auto

Thiene – Ancora sangue sulle nostre strade. L’ennesima morte per un incidente stradale nella nostra provincia è avvenuta ieri sera, lungo la strada Nuova Gasparona, dove un uomo di 73 anni, Francesco Carraro, di Thiene, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto, una Citroen C3 guidata da una donna 48enne, M.P., di Sarcedo.

E’ successo verso le 17.30, quando la Citroen C3 stava percorrendo via Dei Quartieri, con direzione Nuova Gasparona. Giunta all’altezza dell’intersezione con via San Luigi, per cause in corso di accertamento, la conducente della vettura si è trovata davanti il 73enne thienese, che stava attraversando la strada da destra a sinistra, rispetto alla direzione dell’auto e non è riuscita ad evitare di investirlo.

L’uomo è stato subito soccorso dalla stessa investitrice, alla quale si è anche subito aggiunta un’infermiera in quel momento di passaggio. Ben presto è giunta sul posto anche un’ambulanza medicalizzata, che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Vicenza, dove è stato subito ricoverato in rianimazione, in condiziono estremamente gravi. Purtroppo ogni sforzo per salvargli la vita è risultato inutile e l’uomo è spirato durante la notte. I rilievo dell’incidente e la regolazione traffico sono stati effettuati da due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino.