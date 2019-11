Scontro fra tre auto. Un ferito grave

Tezze sul Brenta – Brutto incidente stradale quest’oggi, poco prima di mezzogiorno, a Tezze sul Brenta, in via Iolanda, dove sono entrate in collisione tre autovetture ed uno dei conducenti è rimasto gravemente ferito. L’uomo, un 69enne che era alla guida di una Audi Q3, è anche rimasto incastrato tra le lamiere della vettura e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo.

I pompieri arrivati da Bassano, hanno messo in sicurezza i mezzi e d estratto il ferito, che è stato stabilizzato dai sanitari del Suem 118 per poi essere trasportato in ospedale in elicottero. Illesi gli altri due conducenti. Intervenuti anche i carabinieri, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.