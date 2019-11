Schio, due giovani arrestati per rapina

Schio – I carabinieri di Schio hanno arrestato per rapina in concorso e lesioni personali due giovani pregiudicati noti nella zona, Mohamed El Farah, nato in Marocco, 26 anni, disoccupato, e Fadwa Ijaouane, 19enne nata a Thiene, anche lei disoccupata. I due, all’interno del “Blu Bar”, hanno sottratto con violenza un paio di cuffiette Apple Airpods a un ragazzo scledense, cliente del locale, picchiandolo anche, per impedirgli di chiamare i carabinieri.

Immediato tuttavia l’intervento delle pattuglie dell’Arma, che hanno bloccato i due giovani malviventi prima che si dessero alla fuga, recuperato la refurtiva e acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza. Gli arrestati sono stati condotti nelle case circondariali di Vicenza e Verona, questo per l’efferatezza del loro comportamento e dei loro numerosi e gravi precedenti, soprattutto El Farah. Il minore aggredito invece è stato medicato presso l’ospedale di Santorso con una prognosi di quattro giorni per traumi con ematoma all’anca destra ed escoriazioni ai polsi.