Schianto nella notte. Due feriti gravi

Recoaro Terme – Due giovani sono rimasti seriamente feriti, la notte scorsa, in un incidente stradale avvenuto intorno alle 3, a Recoaro Terme, in contrada Ponte Verde. L’auto sulla quale i giovani viaggiavano, assieme ad un terzo amico che era alla guida e che rimasto anche lui ferito, seppur in modo più lieve, è finita contro un muretto.

Sono anche dovuti intervenire i vigili del fuoco, giunti dal locale distaccamento, che hanno messo in sicurezza e liberato uno dei feriti dall’abitacolo. Il ragazzo era rimasto incastrato tra le lamiere della vettura, e i pompieri hanno usato cesoie e divaricatori per liberarlo. I feriti sono stati stabilizzati dal personale del Suem 118 e trasportati in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.