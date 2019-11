Rientra a casa e sorprende alcuni ladri

Barbarano Mossano – Rientra a casa e sorprende quattro ladri che stavano scappando. E’ successo ieri pomeriggio, a Barbarano Mossano, in via Fornasette, nell’abitazione di un 44enne che ha subito telefonato al 112, segnalando di essere stato vittima di una rapina. L’uomo ha riferito ai carabinieri che, mentre stava rientrando a casa a bordo di un autovettura condotta da un conoscente, ha visto, in prossimità del cancello carraio, un’autovettura Volkswagen Golf di colore nero, con a bordo un individuo.

Raggiunta l’abitazione hanno visto uscire dalla casa altri quattro uomini, con il volto coperto, ed uno di questi, per agevolare la fuga, ha colpito con un oggetto contundente il parabrezza ed un finestrino posteriore dell’auto su cui viaggiava il padrone di casa. Subito dopo i malviventi si sono dileguati. I casa avrebbero trovato e rubato una somma di denaro. Le indagini sono tuttora in corso, anche attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.