Regionali 2020, dal Veneto l’alternativa alla Lega

Venezia – Ambiente, lavoro, salute: sono questi i temi programmatici a partire dai quali costruire un’alternativa al centrodestra a trazione leghista nel 2020. L’alternativa alla lunga stagione, ben 25 anni, di Galan prima e Zaia poi, completamente sovrapponibili nelle scelte politiche e amministrative fatte, è possibile costruendo un progetto largo e inclusivo, che tenga insieme le forze politiche del centrosinistra, il movimento 5 stelle, i movimenti civici che si stanno organizzando in queste settimane attorno a “Il Veneto che vogliamo”.

Perché questo si realizzi è necessario partire dal basso, dai problemi concreti delle venete e dei veneti, e sapendo peró anche mettere in discussione i vecchi metodi del far politica, attraverso la costruzione partecipata e inclusiva di proposte concrete e verificabili, su cui impegnarsi. È importante cosa proporremo per il Veneto del futuro, ma è ancora più fondamentale quanti soggetti sapremo coinvolgere nel percorso verso Veneto 2020.

Sarebbe inutile pensare di procedere per sommatoria di sigle politiche, mentre è indispensabile aggregare energie e idee che riconoscano la necessità di un’alternativa al modello di sviluppo sociale ed economico veneto degli ultimi 25 anni: un modello pagato in termini di sicurezza sul lavoro, salute in tanta parte del territorio regionale, consumo indiscriminato del suolo e inquinamenti ambientali.

L’errore compiuto nelle recenti elezioni regionali in Umbria è consistito nel pensare che un accordo fatto a Roma per semplice somma di sigle politiche fosse sufficiente. Non devono decidere Zingaretti e Di Maio chi candideremo in Veneto, e se possibile facciamolo scegliere agli elettori! In Veneto è possibile ripartire dal basso costruendo insieme un nuovo progetto per il Veneto, e su questo impegnarci di fronte alle cittadine e ai cittadini: il tempo è ormai maturo. Come ci ricordano i milioni di ragazze e ragazzi scesi nelle piazze di tutto il mondo “non c’è più tempo”.

Gabriele Scaramuzza – Segretario regionale vento Articolo Uno

Piero Ruzzante – Consigliere regionale di Veneto 2020 e Liberi e Uguali