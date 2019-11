Principio d’incendio in pizzeria. Forno difettoso

Rossano Veneto – Vigili del fuoco chiamati all’intervento, ieri sera, intorno alle 20.45, a Rossano Veneto, in via Monte Grappa, per del fumo che fuoriusciva dai locali di una pizzeria da asporto. Nell’esercizio commerciale non c’era nessuno, essendo il turno di chiusura. I vigili del fuoco, arrivati da Bassano e Cittadella, sono entrati all’interno del locale, che era stato completamente invaso dal fumo, dotati di autorespiratori e termocamera.

In breve, i pompieri sono riusciti ad individuare l’origine del fumo nel motore del forno, quello che fa ruotare il piano cottura. Spento il principio d’incendio, si è provveduto con dei motoventilatori alla completa aereazione dei locali e al controllo di sicurezza e salubrità dell’appartamento sovrastante, che non ha subito nessun danno.

Ingenti invece sono stati danni da fumo in tutto il locale della pizzeria. Le cause dell’incendio, al vaglio dei vigili del fuoco, sono presumibilmente riconducibili ad una anomalia elettrica del motore. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alla mezzanotte.