Picchiarono e rapinarono un giovane. Presi

Bassano del Grappa – Tre giovani sono stati denunciati dai carabinieri di Bassano del Grappa per rapina. L’episodio è avvenuto qualche settimana fa, quando i tre ragazzi in questione, verso mezzanotte, in pieno centro di Bassano, hanno aggredito un’altro giovane, prima colpendolo alla testa con una bottiglia e poi passando ai calci e ai pugni. Tutto questo per rapinargli il telefono cellulare ed una trentina di euro che aveva nel portafoglio.

La vittima è anche andata al pronto soccorso dell’ospedale San Bassiano, uscendone con 10 giorni di prognosi. Ha anche sporto denuncia presso i carabinieri, raccontando in modo circostanziato dei fatti. Partite le indagini, i militari della stazione bassanese sono riusciti a mettersi sulle tracce dei malviventi e poi ad identificarli in M.I., marocchino di 21 anni, H.M., kossovaro 18enne, entrambi pluripregiudicati, mentre il terzo soggetto è un ragazzo ancora minorenne. Anche grazie alle perquisizioni domiciliari e ad altri accertamenti sono stati accusati i del reato di rapina in concorso e denunciati.