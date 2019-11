Pfas, dal Ministero altri 23 milioni per gli interventi

Venezia – Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha disposto un finanziamento integrativo di 23 milioni 530 mila euro (20 milioni per il 2019 ed i restanti per il 2020), destinato a completare gli interventi emergenziali necessari a realizzare la nuova rete acquedottistica nelle aree inquinate da pfas.

Lo ha reso noto Nicola Dell’Acqua, commissario delegato per i primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro alchiliche delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.

“Il Ministero – ha spiegato Dell’Acqua – ha risposto in maniera positiva alla nostra richiesta di integrazione ai 56,8 milioni di euro già stanziati per proseguire nel lavoro avviato. Richiesta formulata in ragione dei maggiori costi emersi nel corso della progettazione e dell’esecuzione delle opere avviate per garantire la perfetta funzionalità delle interconnessioni acquedottistiche presenti nel territorio interessato”.

“Il finanziamento integrativo è stato disposto in ragione del fatto che esso consentirà di completare l’approvvigionamento idrico alternativo alle fonti contaminate per la totalità del territorio interessato”.

“Per quanto riguarda la realizzazione della nuova rete acquedottistica – ha concluso il commissario – ad oggi Acque Veronesi ha realizzato circa 7,2 km di rete su un totale di 19. Grazie alle buone condizioni meteo fino alle ultime settimane, i lavori hanno potuto procedere ad un buon ritmo, garantendo di rispettare i tempi previsti da cronoprogramma nei tre cantieri avviati in parallelo. La conclusione dei lavori emergenziali è prevista nel 2020”.

Documenti e atti relativi all’emergenza pfas sono disponibili nell’area dedicata del sito ufficiale della Regione del Veneto, a questo link diretto.