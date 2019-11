Operaio forestale si ferisce nel bosco

Asiago – Intervento questa mattina, verso le 11.15, per i vigili del fuoco, in località Peca, nel comune di Asiago, nei pressi del rifugio Granezza, per soccorrere un operaio forestale che era rimasto ferito nel bosco, durante il taglio di una pianta. I pompieri di Asiago, insieme al proprio personale dell’antincendio boschivo, hanno individuato il posto, nel bosco, e raggiunto l’infortunato, assieme al personale del Suem 118.

L’operaio, intanto assistito dai colleghi e ferito ad un arto, è stato stabilizzato dai sanitari e poi caricato in barella e portato fino all’ambulanza distante circa 600 metri dal luogo dell’infortunio. Alle operazioni di soccorso ha partecipato anche personale del soccorso alpino, intanto giunto sul posto.