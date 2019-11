Nuovo bando regionale, 10 milioni per l’export

Venezia – Via libera della giunta regionale del Veneto al bando da 10 milioni di euro per finanziare “Progetti di promozione dell’export destinati alle imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”. Dello stanziamento complessivo, quattro milioni sono destinati ai progetti che si riferiscono ai distretti industriali e alle reti innovative regionali, sei milioni invece ai progetti presentati da aggregazioni di imprese, in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2014-2020. La giunta regionale si è riservata facoltà di aumentare le risorse messe complessivamente a disposizione.

“Si tratta – ha precisato l’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato – di un bando a sostegno di progetti di promozione dell’export sviluppati da distretti industriali, reti innovative regionali e aggregazioni di imprese. Continuiamo così nelle azioni concrete a supporto delle imprese venete, in questo caso per favorire la loro internazionalizzazione”.

“Vorrei sottolineare – ha poi concluso l’assessore – che i destinatari sono le imprese che decidono di investire su progetti di export in forma aggregata. Questo significa dare sostegno soprattutto alle piccole imprese, offrendo loro un’occasione di sviluppo. Noi crediamo profondamente nella capacità di fare impresa dei veneti e con questo bando offriamo un’ulteriore opportunità per il sistema delle Pmi.”