Tra le bancarelle ritrova il baule antico rubato in luglio

Noventa Vicentina – In una bancarella di un mercatino antiquario ha riconosciuto un baule militare che gli era stato rubato da casa nel luglio scorso. La vicenda si è conclusa con la restituzione del baule trafugato e con un commerciante denunciato con l’accusa di ricettazione.

Nella giornata del 3 novembre, un uomo di 71 anni residente a Minerbe, in provincia di Verona, si trovava a Noventa, per una visita al mercatino delle cose del passato. Passeggiando tra gli stand la sua attenzione è stata attirata da un oggetto in particolare: un baule militare risalente alla Seconda guerra mondiale.

Un oggetto che il 71enne ha subito riconosciuto come quello che gli era stato sottratto in occasione di un furto avvenuto a casa sua qualche mese addietro, in luglio.

L’uomo ha quindi contattato il 112, per chiarire così la situazione. I militari della locale Stazione sono intervenuti sul posto: sentite le parti ed eseguiti ulteriori accertamenti, hanno appurato che il baule in esposizione era proprio quello che era stato rubato al veronese.

Per questo motivo i carabinieri lo hanno restituito al legittimo proprietario. Il commerciante, un uomo di 69 anni residente ad Orgiano, è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito, a conclusione delle quali è stato rimesso in libertà.