Maltempo, Vicenza con il fiato sospeso…

Vicenza – L’ultimo bollettino del Centro funzionale decentrato della Regione Veneto, emesso oggi alle 14, prevede precipitazioni diffuse e persistenti. Dopo una pausa senza fenomeni significativi, dal pomeriggio e sera di sabato e fino al pomeriggio di domenica è probabile una nuova fase di maltempo.

A seguito dell’incontro del Centro coordinamento soccorsi avvenuto in Prefettura, il Coc (Centro operativo Comunale) si è riunito nuovamente alle 17 nella sede di Aim. Il sindaco Francesco Rucco, insieme al vicesindaco Matteo Tosetto e all’assessore con delega alla protezione civile Mattia Ierardi con i tecnici e i dirigenti comunali hanno deciso di inviare un sms ai cittadini iscritti al servizio per avvisare preventivamente: “Stato di attenzione maltempo. Monitoraggio costante dei fiumi da parte del Centro operativo comunale. Seguiranno aggiornamenti”.

Si invita chi non lo avesse ancora fatto a iscriversi al servizio “Sms di allarme”. Per registrarsi è necessario mandare un messaggio sms con il proprio nome, cognome e indirizzo al numero 3927338475. In caso di emergenza gli iscritti al servizio riceveranno informazioni sull’evoluzione della situazione. Le scuole della città domani, sabato 16 novembre, rimarranno aperte.

Viacqua ha posizionato l’attrezzatura per installare le idrovore, nel caso in cui fosse necessario, in largo Goethe, in zona Stadio e in via Leoni. Inoltre, è a disposizione un auto-espurgo che interverrà in città in caso di necessità. In alcuni punti sono state posizionate le transenne utili per delimitare la chiusura delle strade, nelle zone più sensibili, nel caso si verificassero allagamenti.

Aim Amcps ha posizionato, in via cautelativa, i sacchi di sabbia in sei punti della città, come previsto dal Piano comunale di emergenza, più precisamente: nel piazzale della chiesa di Debba, in piazza Matteotti davanti all’ostello della gioventù, in via Natale del Grande, nei pressi della chiesa di San Pietro in Trigogna, in via Sardegna e in viale Fusinato. Si invita la cittadinanza a prelevare i sacchi di sabbia solo in caso di dichiarata necessità.

La protezione civile comunale continua l’attività di monitoraggio della situazione avviata in mattinata. Aim Ambiente sta effettuando controlli sul territorio per intervenire in caso di necessità. Si segnalano alcuni allagamenti: chiuso il sottopasso di via Colombaretta. Per informazioni contattare la Polizia locale al numero 0444545311. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito del Comune di Vicenza, su www.bacchiglione.it e sui profili Facebook, Twitter e Instagram del comune.