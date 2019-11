Lonigo, tentata rapina al convento dei frati

Lonigo – I carabinieri della stazione di Lonigo stanno conducendo indagini in relazione ad una rapina, avvenuta nella serata di ieri, 19 novembre, nel convento dei Frati minori di San Daniele. L’intervento era stato richiesto, con una telefonata al 112, da un 33enne ospite della struttura religiosa, il quale aveva sorpreso un individuo che si trovava all’interno degli alloggi intento a rovistare negli armadi. Il malfattore, vistosi scoperto, per assicurarsi la fuga ha utilizzato dello spray al peperoncino, spruzzandolo sul volto del 33enne.

Arrivata sul posto una pattuglia della stazione dei carabinieri di Brendola, come prima cosa si è prestato soccorso alla vittima che è stata accompagnata all’ospedale di Lonigo. L’uomo è stato poi dimesso con una prognosi di due giorni. Da una prima verifica non risulta comunque essere stato rubato nulla. Le indagini sono in corso anche attraverso l’esame dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.