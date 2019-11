Lonigo, perde il controllo e finisce in un cantiere

Lonigo – Vigili del fuoco chiamati all’intervento, questa mattina, verso le 11.30, a Lonigo, nella centralissima piazza 4 Novembre, per un’auto che era finita contro un cantiere, danneggiando per altro un contatore del gas. La Vettura, prima aveva anche tamponato un piccolo veicolo commerciale e poi aveva sfondato la delimitazione in lamiera del cantiere di una palazzina. Alla guida c’era una donna, che è rimasta ferita, e che probabilmente ha avuto un malore durante la guida e questo ha causato l’incidente.

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno bloccato la perdita del gas causata dall’incidente ed hanno messo in sicurezza l’auto. La donna, all’arrivo dei soccorritori, era già stata portata in pronto soccorso da una persona presente sul posto. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Sul posto anche i tecnici della rete gas per il ripristino del servizio. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.