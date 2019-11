Inseguimento con la marijuana a bordo

Cogollo del Cengio – Movimentato episodio che ha visto come protagonisti, qualche sera fa, un giovane straniero, della Repubblica Dominicana, e i carabinieri della stazione di Piovene Rocchette, che lo hanno arrestato, in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le manette sono scattate ai polsi del 24enne Darvin Lora Lora che, alla guida della propria autovettura Peugeot 206, non si è fermato all’alt dei carabinieri, a Cogollo del Cengio, in Via Colombare

Ne è seguito un concitato inseguimento, terminato poco dopo in località Bocca Del Soglio, quando il fuggitivo ha perso il controllo della vettura ed è andato fuori strada. Poco prima il giovane aveva gettato dal finestrino una borsa contenente, contenente poco meno di due etti di marijuana, che i carabinieri hanno recuperato dopo averlo bloccato. Arrestato, il giovane dominicano è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione.