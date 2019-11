Fara Vicentino – Un furioso incendio ha completamente distrutto una casa rurale che si trova in via Reale a Fara Vicentino, tanto che dell’abitazione sono rimasti i soli muri perimetrali. Per fortuna, però, non si sono registrati feriti, in quanto al momento dello scoppio dell’incendio all’interno dell’abitazione non c’era nessuno.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Schio e di Vicenza, che dalle 10.40 di oggi, sabato 23 novembre, sono al lavoro per domare le fiamme. Sedici gli operatori intervenuti in via Reale, con diversi mezzi: due autopompe, due autobotti e una autoscala.

I pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo, evitando così che le fiamme coinvolgessero gli annessi di una azienda agricola. L’abitazione distrutta, che ha due piani più sottotetto con solai in legno, si trova a poche decine di metri dall’ingresso della villa palladiana Godi Malinverni.

Per quanto riguarda le cause dell’incendio, queste sono attualmente in fase di valutazione. Gli operatori del vigili del fuoco sono ora impegnati a controllare le teste delle travi delle strutture annesse, per escludere la presenza di eventuali focolai ancora attivi.