In Fiera di Vicenza è tempo di Cosmofood

Vicenza – Al via, domani, in Fiera di Vicenza, la manifestazione Cosmofood 2019, evento per gli operatori della ristorazione professionale ed in generale per gli amanti delle specialità enogastronomiche italiane. Da domenica 10 a mercoledì 13 inoltre la manifestazione diventerà piattaforma privilegiata di incontro per la filiera del fuori casa del Triveneto. In scena ci saranno le novità del mondo del food e del beverage, delle attrezzature e delle tecnologie.

Cosmofood avrà una doppia anima: nell’area Gourmet (Hall 1 attiva dal 9 al 12 novembre) sarà proposto un percorso culinario rivolto al grande pubblico, per esplorare, assaggiare e acquistare tipicità regionali e piccole produzioni artigianali da ogni angolo della penisola. Nell’area Foodservice invece (Hall 7 attiva dal 10 al 13 novembre) si concentrano le opportunità per il business to business grazie a un’offerta focalizzata sulle esigenze del segmento della ristorazione extra domestica.

A questo proposito, merita ricordare che, secondo i dati del Rapporto 2018 Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) il valore economico della ristorazione italiana è assai significativo. Il 36% dei consumi alimentari complessivi avviene infatti al di fuori delle mura domestiche, sono più di 330 mila sono le imprese in attività e 1,2 milioni addetti, dei quali 864 mila dipendenti e poco meno di 390 mila gli indipendenti. Il programma degli eventi, di Cosmofood, in continuo aggiornamento, è disponibile in questa pagina.