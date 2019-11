Grisignano, tentano di rubare nei garage

Grisignano di Zocco – I carabinieri della stazione di Torri di Quartesolo sono intervenuti, la notte scorsa, a Grisignano di Zocco, per un tentato furto che si è verificato intorno all’una e trenta, in alcuni garage di un condominio di via Mazzini. L’intervento era richiesto al 112 da un residente nell’edificio il quale, svegliato di soprassalto da alcuni rumori, aveva notato due individui aggirarsi con fare sospetto nell’area dei garage condominiali.

La pattuglia di Torri di Quartesolo si trovava già nella zona, e quindi è giunta immediatamente sul posto, sorprendendo i malfattori che hanno comunque fatto in tempo ad allontanarsi velocemente a piedi.

I militari, nel corso del successivo sopralluogo, hanno constatato che i ladri avevano danneggiato i basculanti di tre garage, dai quali avevano già portato all’esterno delle biciclette, abbandonate però sul posto proprio per l’arrivo dei carabinieri. Ora si idaga per identificare i malviventi.