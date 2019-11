Frontale tra due auto all’alba. Due feriti

Cornedo Vicentino – Incidente stradale questa mattina, molto presto, prima dell’alba. E’ successo a Cornedo Vicentino, lungo la strada Priabonese, verso le 6, e si è tratto di uno scontro frontale tra due auto, nel quale sono rimasti feriti i due conducenti.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, giunti da Arzignano, che hanno messo in sicurezza le due auto, una delle quali una alimentata a Gpl, mentre i due conducenti, riusciti a venire fuori autonomamente, venivano assistiti dal personale sanitario del Suem 118, per poi essere trasferiti in pronto soccorso.

Sul posto anche i carabinieri, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Una delle vetture, oltre ad essere finita nel fossato, ha divelto la recinzione di un’abitazione. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle 8.