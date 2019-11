Due giorni in casa isolato dal maltempo

Vicenza – Nel pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in una laterale di strada Nicolosi a Vicenza per aiutare un disabile, rimasto isolato nella propria abitazione. L’uomo è rimasto per un paio di giorni all’interno dell’abitazione per l’impraticabilità della strada in terra, allagata dalle piogge dei giorni scorsi e per il guasto non riparabile sul posto del proprio fuoristrada. I vigili del fuoco con un Defender 4×4 hanno prima trainato non senza difficoltà all’indietro il fuoristrada, rimasto bloccato sull’uscita del cancello della proprietà.

Il mezzo è stato poi caricato su un carroattrezzi per essere portato in officina. Successivamente sono tornati all’abitazione per caricare l’uomo disabile motorio e portarlo all’esterno della strada impraticabile. L’uomo trascorrerà qualche giorno fuori della propria abitazione fino alla riparazione dell’auto e il miglioramento delle condizioni del fondo della strada che portano all’abitazione.