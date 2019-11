Cornedo, sono partiti i lavori in via Belvedere

Cornedo Vicentino – Sono iniziati in questi giorni i lavori di allargamento di via Belvedere a Cornedo. Il progetto, il cui costo complessivo ammonta a 56 mila euro, prevede l’allargamento a 5,5 metri di un tratto di circa 200 metri di carreggiata ed il consolidamento del ciglio a valle con la realizzazione di terre armate a sostegno del tutto.

“La strada, oggi larga poco più di 3 metri nel tratto interessato dai lavori – ha infatti precisato l’assessore ai lavori pubblici Angelo Frigo – si presenta non adeguata per il carico di traffico, oltre ad evidenziare segni di cedimento lungo il ciglio di valle, i quali rendono ancora più pericolosa la circolazione”.

“Nello specifico i lavori consistono nello sbancamento per allargare la carreggiata e nel posizionamento di casseri a valle, i quali verranno poi riempiti. Il tutto sarà completato con l’asfaltatura”. Il completamento dell’intervento, tempo permettendo, è previsto per la fine dell’anno.

“Ci sono molte strade nella situazione di via Belvedere – ha evidenziato il sindaco, Francesco Lanaro – soprattutto nelle zone collinari. Richiedono investimenti importanti per essere adeguate e rese più sicure. Stiamo lavorando per reperire i fondi necessari, attraverso appositi capitoli di bilancio, in modo da riuscire a dare una risposta concreta ai molti cittadini che ci segnalano i disagi. Via Belvedere si inserisce in questo percorso di attenzione e preservazione delle nostre contrade e frazioni che vogliamo portare avanti”.