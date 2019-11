Thiene, polizia di stato in città per dei controlli

Thiene – Non sono passate inosservate, ai più, le diverse pattuglie della polizia di stato che, nella giornata di ieri, mercoledì 13 novembre, si muovevano per Thiene. Una presenza, quella delle volanti, dovuta ai controlli straordinari che la stessa polizia di stato sta eseguendo, con la collaborazione delle polizie locali, nel territorio della provincia.

Nel dettaglio, equipaggi della Questura di Vicenza e del reparto Prevenzione crimine di Padova, tutti dotate del modernissimo sistema “Mercurio” per l’accesso simultaneo a tutte le banche dati, supportati da altre quattro pattuglie della polizia locale Nordest vicentino, hanno eseguito controlli congiunti alla circolazione stradale e nel centro storico.

Attenzione massima è stata posta agli obiettivi ritenuti sensibili e alle principali arterie stradali, alla stazione ferroviaria, ma anche a luoghi di ritrovo passati al setaccio dagli agenti, quali sale slot e diversi esercizi pubblici.

Nel corso di queste attivitò sono state identificate circa 200 persone, tra le quali una che risultava sottoposta a rintraccio per notifica di provvedimenti emessi dalla Questura di Bologna; inoltre un cittadino extracomunitario, non in regola con il permesso di soggiorno, è stato formalmente invitato a regolarizzare la propria posizione in Questura.

Per finire, in seguito ad controllo eseguito all’interno di un esercizio commerciale, è stato richiesto l’intervento del Servizio igiene alimenti e nutrizione (Sian) dell’Ulss 7. Una volta giunti sul posto ed eseguite tutte le verifiche del caso, gli ispettori sanitari hanno emesso un provvedimento di “blocco sanitario” per alimenti conservati, irregolarmente, in un freezer e dei quali sarà necessario accertare la tracciabilità. La Questura di Vicenza contesterà inoltre alcune violazioni amministrative rilevate a carico dello stesso esercizio commerciale.