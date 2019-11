Commissione Segre, “Destra ignava e furba”

Venezia – Non stupisce noi socialisti il fatto che Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia non abbiano aderito alla mozione con cui viene istituita la Commissione parlamentare contro il razzismo, l’anti-semitismo e l’odio. Non stupisce perchè sappiamo bene quali siano i valori di riferimento dei Parlamentari che siedono a destra dell’emiciclo del Senato della Repubblica Italiana. Con questa astensione la destra ha in qualche modo ufficializzato la sua nascita.

Una destra che non si fa scrupoli nella sua permanente campagna elettorale, una destra che si astiene di fronte alla condanna del razzismo, dell’anti-semitismo, una destra che già è alla guida di molti Comuni, anche e soprattutto in Veneto, e che si avvia ad ingaggiare le prossime battaglie elettorali per conquistare le Regioni e poi (tra due anni, tra due mesi?) l’intero Paese. A questa destra ignava e furba, tutte le forze democratiche di ispirazione liberaldemocratica e socialista devono prepararsi a far fronte, sui territori e a livello nazionale.

Per far ciò è necessario mettere da parte ogni remora, chiamare avversari gli avversari e alleati gli alleati. E l’alleanza deve essere salda, ampia. Avere il coraggio dei propri valori comuni di solidarietà e libertà. Avere la forza di includere ma anche il coraggio di lasciar fuori chi la solidità di tale alleanza può mettere a rischio. In Veneto, noi socialisti stiamo da tempo chiamando a raccolta gli altri partiti del centrosinistra. Il Pd, Italia Viva, Sinistra Italiana, i Radicali. Speriamo che oggi, dopo la vergognosa astensione della destra in Parlamento, a questa chiamata a raccolta, il centrosinistra risponda.

Luca Fantò – Segretario regionale Psi del Veneto