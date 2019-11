Colonnina del gas abbattuta in un incidente

Bressanvido – Vigili del fuoco all’opera questa mattina, intorno alle 9, per un incidente stradale che non ha avuto conseguenze per le persone ma ha causato un danno all’impianto di distribuzione del gas. E’ avvenuto a Poianella di Bressanvido, in via Molina a Poianella di Bressanvido, dove si sono scontrate due auto ed una di esse è finita contro una colonnina di gas di un contatore a servizio di un’abitazione. Nessuna persona, come dicevamo, è rimasta ferita.

La squadra dei vigili del fuoco, arrivata da Vicenza, ha messo in sicurezza l’auto, ed ha fatto altrettanto con colonnina del gas fino all’arrivo dei tecnici del per il ripristino della conduttura. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.