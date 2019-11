“Che disastro di commedia” al Comunale di Lonigo

Lonigo – Un atto unico all’insegna della comicità andrà in scena al Teatro Comunale di Lonigo, tappa della sua terza tournée italiana. Si tratta dello spettacolo “Che disastro di commedia”, di Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields per la regia di Mark Bell, in cartellone per sabato 23 novembre, alle 21. Sul palcoscenico recitano Stefania Autuori, Luca Basile, Viviana Colais, Valerio Di Benedetto Alessandro Marverti, Yaser Mohamed, Igor Petrotto e Marco Zordan, in quella che è l’irresistibile versione italiana di “The Play That Goes Wrong”.

“Lo spettacolo – si legge nella presentazione -, nato nel 2012 per la compagnia Mischief Theatre in un piccolo teatro all’interno di pub londinese, nel 2014 ha debuttato al Duchess Theatre di Londra. Fu un successo tale da essere in seguito tradotto e licenziato in ben venti nazioni. Nel 2015 è stato premiato come migliore commedia dell’anno agli Olivier Awards e nel 2016 in Francia ha conquistato invece il Premio Molière. Narra della strampalata compagnia amatoriale Sant’Eufrasio Piedimonte che, dopo aver ereditato improvvisamente un’ingente somma di denaro, tenta di produrre un ambizioso spettacolo”.

“Si cimenterà infatti nella pièce tragica Delitto a villa Haversham, omicidio misterioso avvenuto negli anni Venti nel West End londinese. Al centro della vicenda è l’investigatore Carter con il compito di fare chiarezza sulla enigmatica morte di Cecil Haversham: si tratta di omicidio o di suicidio?

Tra esilaranti gag, il progetto teatrale da tragedia si trasforma in una commedia degli equivoci e degli errori. La traballante scenografia implode lentamente su se stessa. Gli strampalati protagonisti non ricordano le battute e tentano di parare i colpi degli inconvenienti tragicomici che si intromettono tra loro e il copione da recitare”.