Camisano, ruba in un negozio ed è anche ricercato

Camisano Vicentino – Furto in un negozio, nella serata di ieri a Camisano Vicentino. Il ladro per altro, subito individuato, era anche destinatario di un ordine di custodia cautelare e quindi è finito in carcere. Sono stati i carabinieri della locale stazione ad arrestarlo, dopo averlo anche denunciato per furto aggravato di generi alimentari. Il malvivente è Micheil Dudaev, 39enne, di nazionalità polacca, senza fissa dimora.

A telefonare al 112 era stata la responsabile del punto vendita Tigotà, di via Roma, a Camisano, che segnalava il furto di alcune confezioni di calze e di detergenti, ad opera di un individuo che, vistosi scoperto, si era dato alla fuga. I militari, al loro arrivo, hanno individuato il soggetto a poca distanza dal negozio, recuperando la refurtiva che nel frattempo era stata abbandonata.

Nel prosieguo degli accertamenti, si è scoperto che nei suoi confronti il Tribunale di Milano, lo scorso anno, aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere poiché deve scontare un anno ed un mese di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo è stato accompagnato nel carcere di Vicenza.