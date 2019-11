Bassano, 38enne in manette per spaccio

Bassano del Grappa – I carabinieri della sezione Radiomobile, impegnati in un servizio mirato al contrasto della diffusione degli stupefacenti, hanno arrestato per spaccio, questa notte, il 38enne Abdallah Issakah, fermato intorno alle 4.30 ad un posto di blocco mentre era alla guida della sua auto. L’uomo, pregiudicato per reati legati allo spaccio di stupefacenti, si è subito mostrato nervoso ed irrequieto, comportamento colto dai militari che sono passati alla perquisizione personale e veicolare.

In una tasca dei pantaloni Issakah aveva un involucro in cellophane contenente una sessantina di grammi di marijuana, e gli è stata trovata anche una somma di denaro in contante, ben 700 euro in banconote di vario taglio. E’ stata così decisa anche la perquisizione domiciliare, dalla quale sono saltati fuori altri venti di grammi di marijuana. Soldi e stupefacente sono stati sequestrati. Condotto presso gli uffici di Bassano del Grappa, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tratto in arresto e custodito in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.