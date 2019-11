Basket, VelcoFin Vicenza ospita la corazzata Crema

Vicenza – Per l’ottava giornata del campionato di serie A2 di basket femminile, in programma domenica 17 alle 18, al palazzetto dello sport di via Carlo Goldoni è attesa la corazzata Parking Graf Crema. La compagine biancoblù occupa il quarto posto in classifica (le beriche, invece, sono tredicesime) e che non nasconde le sue mire ambiziose.

In casa VelcoFin InterLocks il momento non è dei più felici. Sei, infatti, le sconfitte consecutive incassate. Una striscia che lascia il segno, ma le parole d’ordine sono “guardare avanti”.

“Il periodo – ha infatti commentato il general manager della società biancorossa, Mario Bedin -, è duro e difficile, lo sappiamo; e ci attendono due match quasi proibitivi sulla carta, entrambi contro squadre davvero forti: Crema, prima, e poi, domenica 24 Moncalieri”.

“Non pretendiamo nulla – ha proseguito – se non che vogliamo vedere compattezza di squadra e impegno massimo. Non dobbiamo commettere l’errore di piangerci addosso. La società è con la squadra e la squadra deve rispondere in campo unita e generosa. Io sono fiducioso per natura e credo nelle potenzialità del nostro gruppo. Sono sicuro che ne usciremo presto con grinta, concentrazione e volontà appropriate”.

“Le due partite prossime capitano a fagiolo. Non abbiamo nulla da perdere, coach e giocatrici non avranno stress, ma sicuramente tanta voglia di dimostrare con i fatti che la nostra classifica è bugiarda”.

Dall’infermeria, intanto arrivano notizie positive per Meroni, Profaiser e Peric: tutte e tre le atlete hanno recuperato e si stanno allenando proficuamente. Per la guardia Emma Luraschi, ferma da tempo per infortunio ad un piede, si prevede invece ancora uno stop di una quindicina di giorni.