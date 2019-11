Moncalieri (Torino) – Non è riuscita alla VelcoFin InterLocks Vicenza l’impresa di fare lo sgambetto alla capolista del girone Nord, l’Akronos Moncalieri. Ieri sera, infatti, nella nona giornata della serie A2 di basket femminile, le biancorosse sono state sconfitte 75-70 dalle Lunette piemontesi, al termine di una gara molto bella, nella quale le ragazze vicentine hanno dato del filo da torcere alle padrone di casa.

Purtroppo Vicenza ha dovuto giocare le fasi più decisive della partita senza Profaiser, uscita per raggiunto limite di falli, e senza Meroni, infortunatasi alla spalla sul punteggio di 45-37. Il dato negativo è quello relativo ai rimbalzi: 21 di differenza sono troppi e nel convulso finale questo ha contribuito ad indirizzare la gara a favore delle piemontesi.

Sul parquet del Palazzetto dello sport Einaudi Vicenza parte forte, con uno 0-5, presto annullato dalle gialloblù, che rispondono con un contro break di 8-0 (8-5), poi in campo regna l’equilibrio. I primi due periodi si chiudono infatti con le due squadre a braccetto (15-13 alla decimo minuto e 31-30 al ventesimo).

La partita si accende nel terzo atto, con Moncalieri che prova la fuga, raggiungendo le dieci lunghezze di vantaggio (45-35). La VelcoFin che non molla e recupera terreno fino a portarsi ad un solo possesso di distanza dalle avversarie, 50-48. Prima della sirena Trucco ritocca il margine delle Lunette, con il punteggio che si assesta sul 52-48.

L’ultimo atto è elettrizzante. La capolista sembra avere in mano la partita quando si invola a più 13 (63-50), ma non ha fatto i conti con la caparbietà delle vicentine che con un corposo parziale di 17-3 mettono la testa avanti (66-67) quando sul cronometro rimangono da giocare poco meno di due minuti. Reggiani e Trucco riportano in testa i loro colori, 72-67. Monaco sigla il -2, ma il gioco da tre punti di Grigoleit chiude definitivamente i giochi e decreta la vittoria dell’ Akronos.

Moncalieri: Cordola 7, Conte 7, Reggiani 11, Berrad 4, Domizi 2, Penz 7, Trucco 12, Katshitshi 7, Bosco, Grigoleit 14, Giacomelli 4

Vicenza: Olajide 18, Peric, Gramaccioni 3, Monaco 21, Luraschi ne, Zavalloni 14, Kolar, Profaiser 9, Salvucci 2, Meroni 3, Sartore ne