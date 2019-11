Schio – Importante vittoria, 65-60, del Famila Wuber Schio nella quarta giornata di Eurolega, giocata questa sera al PalaRomare. Le scledensi hanno infatti sconfitto le Gazzelle biancoblù del Basket Lattes Montpellier Agglomération (Blma), al termine di un match vivace e combattuto.

Dopo un avvio deciso (7-2 in appena 90 secondi sul parquet), le arancioni continuano a tenere in mano il pallino del gioco, tanto che al quarto minuto, il loro margine si mantiene inalterato, 13-8. Da qui in avanti, però, le francesi suonano la carica e, trascinate da Mavunga e Bernies piazzano un mortifero break di 14-2 che fa lascia indietro le padrone di casa, 15-22. In chiusura di periodo, due liberi di DeShields ed una tripla di Battisodo rendono meno pesante il passivo, 20-22.

Le biancoblù si mantengono in testa per buona parte della seconda frazione, ma non riescono mai a staccare in maniera decisa le avversarie. Sul massimo vantaggio, 26-31, le arancioni imprimono al match un cambio di rotta: Dotto, DeShields ed Harmon vanno a bersaglio e, al ventesimo, il Famila conduce per 34-33.

L’intervallo lungo non giova alle due compagini, che tornate in campo, faticano a riprendere il ritmo. In quattro minuti sul parquet, infatti, si registrano soltanto due centri, la tripla di Tchatchouang, che determina il sorpasso delle Gazzelle, 34-36, e il centro di DeShields, che vale il 36 pari. La guardia americana è la protagonista del successivo spezzone di partita: con 9 punti a referto porta il Beretta a condurre per 40-45. Le conclusioni di Williams e di Keys fanno avanzare il tabellone, ma non mutano il margine, 48-43.

Negli ultimi dieci minuti, pur non riuscendo a distanziare in maniera netta le avversarie (la distanza tra le due contendenti non raggiunge mai la doppia cifra), le scledensi sono brave a gestire il loro tesoretto, senza farsi sorprendere dai tentativi di recupero avversari.

Schio: Keys 9, DeShields 14, Cinili 3, Gruda 11, Chagas ne, Fassina ne, Crippa, Andrè, Dotto 9, Battisodo 6, Harmon 13

Montpellier: Bankole 3, Lundquist, Milapie 4, Williams 13, Kamba 3, Mavunga 12, Whitcomb 5, Duchet ne, Bernies 13, Tchatchouang 7

Ilaria Martini