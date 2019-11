Basket, il Famila Schio attende la visita di Vigarano

Schio – E’ un impegno che, almeno sulla carta, non dovrebbe destare troppe preoccupazioni, quello che domani attende il Famila Wuber Schio. Alle 18 di domenica le arancioni torneranno infatti a calcare il parquet del PalaRomare per la sfida contro le ferraresi della Pallacanestro Vigarano, di Vigarano Mainarda.

Un incontro, questo, inserito nel calendario della quinta giornata del campionato numero 89 della serie A1 di basket femminile. Le biancorosse allenate da coach Marco Castaldi sono ottave in classifica, con un bottino di 4 punti, frutto di due vittorie (contro Costa Masnaga e Battipaglia) ed altrettante sconfitte (Sesto San Giovanni e Bologna).

In casa Famila, dopo la bella vittoria in Eurolega di giovedì, le scledensi sono pronte a rituffarsi sul campionato italiano, ma facendo i conti con le assenze. Oltre a Cinili, ancora ferma ai box per un problema alla caviglia rimediato nel corso di un allenamento alla vigilia della partita contro la Dynamo, è in forse anche la partecipazione di Lisec e di DeShields.

La lunga slovena e la guardia statunitense sono state infatti costrette ad abbandonare anzitempo, causa infortuni, la gara casalinga contro Lione.

“Veniamo da un’ottima gara con Lione – ha commentato la guardia arancione, Martina Fassina -. La fase difensiva con l’Asvel è stata ottima, sono una squadra che segna molto, le abbiamo tenute a basso punteggio, limitando in particolare Johannes, loro prima opzione offensiva”.

“Non è semplice per noi preparare questo filotto di partite ravvicinate – ha proseguito, riferendosi alle 5 partite in programma in 14 giorni -; oltre al lavoro fisico va fatto anche un lavoro mentale per affrontare al meglio ogni impegno. Ogni partita è importante alla stessa maniera, purtroppo abbiamo qualche infortunio che ci complica la preparazione”.

Di seguito le altre partite del quinto turno: