Basket, il Famila Schio a Palermo senza Crippa

Schio – Dopo la sosta per gli impegni della nazionale (l’Italia ha giocato due partite di qualificazione agli Europei del 2021), torna la serie A1 di basket femminile, con la settima giornata di andata. Domenica 24 novembre il Famila Wuber Schio sarà di scena in Sicilia, sul parquet del PalaMangano di Palermo, dove, alle 18 è in programma la sfida contro le padrone di casa della Sicily By Car.

La squadra, diretta da Santino Coppa, storico allenatore di Priolo, è una delle tre matricole del torneo: è stata infatti promossa nella massima serie alla fine della stagione scorsa (ed ha riportato Palermo in A1 dopo 29 anni di assenza). Attualmente occupa l’11esimo posto in classifica e il suo tabellino di marcia conta una vittoria (contro Torino) e cinque sconfitte.

Il roster delle palermitane si è completato solo una decina di giorni fa, con il tesseramento della terza straniera, Shayla Cooper. La lunga americana ha disputato la sua prima partita sabato 9 novembre, con solo un paio di allenamenti sulle gambe. In questo match, conclusosi con la sconfitta di Palermo contro Vigarano, Cooper ha segnato 7 punti in 15 minuti di impiego.

Se le due settimane di sosta del campionato hanno permesso al team siciliano di lavorare al meglio per amalgamare il gruppo, in casa Schio, questa prima finestra di qualificazione al campionato europeo di Spagna e Francia, ha lasciato strascichi pesanti.

Nel corso del match contro la Repubblica Ceca (disputato a Cagliari e perso dalle azzurre per 52-62), Martina Crippa ha subito un grave infortunio. Dagli accertamenti eseguiti sono emerse le rotture del legamento crociato anteriore e del collaterale mediale. Ciò significa che la guardia arancione sarà costretta a rimanere lontano dal parquet per molto tempo.

Ilaria Martini