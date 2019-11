Basket, derby con Venezia per il Famila Schio

Schio – Sfida ad alta quota, domani, domenica primo dicembre, al PalaRomare. Nel posticipo dell’ottava giornata del massimo campionato di basket femminile, il Famila Wuber Schio incrocerà infatti le leonesse dell’Umana Reyer Venezia. L’appuntamento con questo big match che metterà di fronte due delle quattro formazioni che occupano il primo posto in classifica è per le 19.30.

Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta europea. Il mercoledì di Eurolega ha riservato alle arancioni uno stop in Turchia, per mano del Fenerbahce Oznur Kablo di Istanbul, mentre le lagunari sono state superate, in casa, dalle belghe del Mithra Castors Braine.

Nonostante la battuta d’arresto, le ragazze di coach Pierre Vincent si confermano al secondo posto in classifica nel gruppo B. Le orogranata, invece, sono il fanalino di coda del Gruppo A, in quanto il loro ruolino di marcia annovera, fino ad ora, una sola vittoria su cinque gara giocate (3, invece, le vittorie, per Schio).

Per quanto riguarda la situazione in Italia, come detto, Schio e Venezia si trovano, assieme alle siciliane della Passalacqua Ragusa e alla padovane del Fila San Martino di Lupari, al vertice della classifica della serie A1. Una sconfitta ciascuna per i team che formano il quartetto di testa: il Famila è caduto contro Ragusa, il Fila a Venezia, l’Umana a Ragusa e la Passalacqua contro le ferraresi di Vigarano.

Per il derby veneto di domenica le arancioni potranno contare sull’apporto di Eva Lisec: la lunga slovena ha infatti recuperato dall’infortunio subito nella gara del 31 ottobre con l’Asvel Feminin di Lione e sarà pronta a dare battaglia nel pitturato.

Di seguito le altre partite dell’ottava giornata di andata

Costa Masnaga – Palermo

Bologna – Torino

Sesto San Giovanni – Broni

Lucca – San Martino di Lupari

Vigarano – Empoli

Battipaglia – Ragusa

Ilaria Martini