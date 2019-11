Vicenza – Cambio di guida tecnica sulla panchina della VelcoFin InterLocks Vicenza. In settimana infatti la società biancorossa ha sollevato dall’incarico Carmelo Gorgone. Al suo posto è arrivato Aldo Corno, già allenatore delle beriche nelle passate stagioni.

“Dopo la sesta sconfitta consecutiva – ha spiegato il general manager, Mario Bedin -, poiché la situazione si era fatta molto grave, abbiamo avuto un incontro con Gorgone, al termine del quale il quale la società ha deciso di riconfermargli la fiducia per altre due settimane, fissando solo allora la decisione definitiva”.

“Visti i risultati negativi, arrivati a 8 sconfitte consecutive, per il bene della società e per evitare il pericolo di retrocessione, si è dovuto a malincuore esonerare Gorgone: decisione mortificante che in tredici anni di attività dell’attuale management non era mai stata presa”.

Venerdì Aldo Corno ha diretto il primo allenamento di questa nuova annata. Il rapporto con Vicenza è cominciato negli anni ottanta quando ha conquistato, con l’allora Fiorella e Primigi, 4 scudetti e 4 Coppe Europa consecutive.

“Sono molto legato a questa società che mi ha lanciato in campo nazionale ed internazionale – ha infatti commentato Corno -. Il mio cuore è sempre rimasto a Vicenza ed accanto ad Antonio Concato. I miei figli sono nati qui e sono pronto a ricambiare il tanto che ho ricevuto mettendoci tutto l’entusiasmo possibile”.

Per quanto riguarda il campionato, domenica alle 18, al palasport di viale Carlo Goldoni, arriveranno le piemontesi dell’Autosped Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria.

La squadra è quinta in classifica con 12 punti, ed è reduce da due vittorie consecutive, l’ultima in casa del Basket Sarcedo; le vicentine, invece, hanno al loro attivo 2 punti e occupano il 13esimo posto nella graduatoria del girone Nord.

Nonostante la sconfitta, domenica scorsa la VelcoFin ha giocato in casa della prima della classe (Moncalieri) con grande grinta e continuità. Sotto la nuova guida si spera che si verifichi quella sterzata da tutti auspicata. Non sarà della partita l’ala Laura Meroni, che dopo l’infortunio alla spalla, i medici si augurano di recuperare in una quindicina di giorni.