Banca rapinata a Torri di Quartesolo

Torri di Quartesolo – Rapina in banca quest’oggi a Torri di Quartesolo. E’ successo verso le 15.30, nella filiale della Cassa Rurale di Brendola, in via Savona, dove due uomini sono entrati, con il volto coperto, ed hanno intimato alla cassiera di consegnare il denaro che l’agenzia aveva in quel momento disponibile. I due non erano armati e dopo aver avuto quello che cercavano sono fuggiti a bordo di un auto.

Nessuno ha avuto il tempo di notare che modello di auto fosse, ne tantomeno prendere il numero di targa. Nessuna persona inoltre è rimasta ferita. Anche il danno subito dalla banca non è stato ancora quantificato. Indagano i carabinieri della stazione locale assieme ai colleghi della Sezione Operativa.