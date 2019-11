Antonio Fogazzaro e la teosofia alla Bertoliana

Vicenza – Antonio Fogazzaro al centro di un incontro organizzato a Vicenza, a Palazzo Cordellina, dalla Società teosofica italiana, in collaborazione con la Biblioteca Bertoliana. L’appuntamento è per giovedì 14 novembre, alle 18.30, e sarà Marco Pasi, professore associato di storia della filosofia ermetica e correnti correlate presso l’Università di Amsterdam a tenere una conferenza dal titolo “Antonio Fogazzaro e la teosofia: una ricognizione sulla base di nuovi documenti inediti”. Pasi ha pubblicato anche un importante lavoro sul tema in “Octagon. La ricerca della totalità. Riflessa in una biblioteca dedicata alla storia delle religioni, alla filosofia e, soprattutto, all’esoterismo” (a cura di Hans Thomas Hakl, Gaggenau, Scientia Nova, 2017, vol. 3, pp. 231-265).

L’organizzazione dell’incontro ha trovato il pieno sostegno della civica vicentina, che può essere considerata la “casa della memoria” dello scrittore vicentino. La Bertoliana conserva infatti un corpus particolarmente ampio e interessante per lo studio di Fogazzaro, che comprende gli originali delle sue opere, un ricchissimo carteggio e l’archivio della famiglia, dalla fine del Settecento sino ai primi decenni del Novecento, oltre allo “Stipo Fogazzaro”, ovvero la libreria che custodisce tutte le edizioni del romanziere vicentino, saggi critici, articoli, testimonianze varie sulla sua opera.

L’iniziativa si colloca nel quadro dei progetti della Società teosofica italiana per la valorizzazione del patrimonio relativo all’influenza che la teosofia e la società teosofica hanno avuto nei confronti di molti esponenti importanti nei vari campi del sapere. Inoltre, i rapporti di Antonio Fogazzaro con l’ambiente teosofico non sono una novità assoluta e saranno messi in luce da Pasi, anche utilizzando nuove e specifiche fonti. L’incontro sarà preceduto dai saluti della presidente della Biblioteca Bertoliana Chiara Visentin e dall’intervento introduttivo di Antonio Girardi, segretario generale della Società teosofica italiana. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.