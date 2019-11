Altavilla, due denunciati per truffa e furto

Altavilla Vicentina – I carabinieri della stazione di Altavilla Vicentina, nel primo pomeriggio del 9 novembre, hanno denunciato a piede libero, per truffa e furto aggravato in concorso, due persone, un uomo ed una donna, di 46 anni lui, F.A., residente a Chiampo, e di 42 anni lei, S.B, residente a Dueville. L’intervento al 112 era stato richiesto, intorno alle 13, dal personale del punto vendita Migross, di via Olmo, che segnalava un furto di generi alimentari, individuando anche i responsabili.

I militari dell’Arma, al loro arrivo, hanno accertato che la donna, commessa presso il supermercato e in accordo con l’uomo, aveva pagare della merce 86 euro anziché 640. La merce recuperata è stata restituita al punto vendita mentre i due, accompagnati presso la locale stazione dei carabinieri, al termine delle formalità di rito, sono stati rilasciati. Ora si indaga per verificare se vi sono stati episodi analoghi in passato.