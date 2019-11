Al San Bassiano chirurgia in diretta streaming

Bassano del Grappa – C’è anche l’esperienza del San Bassiano nell’utilizzo delle tecniche laparoscopiche tra le testimonianze che sono state inserite nel programma del 30esimo congresso nazionale di Chirurgia dell’apparato digerente, che si tiene tra oggi e domani, a Roma. E l’ospedale di Bassano del Grappa le ha mostrate in diretta streaming. E’ stato un intervento chirurgico vero e proprio infatti, per una neoplasia del colon, quello che è stato eseguito questa mattina dal direttore della Chirurgia Generale del San Bassiano, Michele Antoniutti, e che è stato trasmesso in streaming davanti ai 1900 partecipanti al congresso, collegati dall’Eur di Roma.

Merita ricordare che è questo il terzo anno consecutivo che la chirurgia di Bassano viene inserita in un programma scientifico che prevede collegamenti con alcuni tra i più prestigiosi ospedali del mondo, in Giappone, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Belgio, Olanda, Svezia, Spagna, Portogallo, Australia, Cina, Corea, Singapore, Sud Africa e Argentina. L’operazione eseguita stamene è durata circa due ore, e si è conclusa con successo, senza alcuna complicanza.