Vicenza, pizzicato mentre ruba in un negozio

Vicenza – I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Vicenza hanno denunciato a piede libero, nei giorni scorsi, per furto aggravato, un uomo di 31 anni, E.S.L., di Vicenza. Il loro intervento era stato richiesto, telefonando al 112, da un addetto ai servizi antitaccheggio del negozio Cisalfa, che aveva notato notando quest’uomo che si aggirava con fare sospetto tra i reparti, e lo aveva fermato subito dopo le casse.

Al loro arrivo i carabinieri hanno trovato l’uomo in possesso di alcuni capi di abbigliamento, in precedenza sottratti, per un valore di 180 euro. Accompagnato al Comando provinciale per le formalità di rito, l’uomo è stato poi rimesso rimesso in libertà e sarà l’Autorità Giudiziaria a valutare i provvedimenti da adottare nei suoi confronti.