Vicenza migliora i suoi impianti sportivi

Vicenza – Questa mattina, al campo da calcio di via Rolle, nel quartiere di Maddalene, a Vicenza, l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron ha presentato i lavori di sistemazione dell’impianto di irrigazione per una spesa complessiva di 9.228,07 euro (Iva inclusa). Nel dettaglio, sono stati sostituiti la centralina elettronica, 13 irrigatori a scomparsa (tre dei quali a 360 gradi) con relativi kit e motori, 13 adattatori e relativi componenti. Ad occuparsi delll’intervento è stata la ditta Irrigazione Veneta Srl. L’ìmpianto di irrigazione, realizzato nel 2001, presentava, infatti, problemi di malfunzionamento che compromettevano la struttura e la vitalità del manto erboso, in particolare nel periodo estivo.

“Si tratta di un piccolo ma importante intervento a servizio di un campo da calcio di periferia che, più che un quartiere, è un piccolo paese” ha spiegato l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron. L’impianto da calcio di via Rolle è utilizzato per la propria attività sportiva dall’associazione sportiva Maddalene Thi-Vi Calcio (100 iscritti), che ha la gestione del campo fino al 30 settembre 2020. A praticare attività è principalmente il settore giovanile rappresentato da varie categorie (esordienti, giovanissimi, allievi) insieme con la prima squadra che effettua gli allenamenti e i campionati federali. Nella stagione sportiva 2019-2020 anche la società sportiva AC Monteviale (160 iscritti) utilizza l’impianto per lo svolgimento delle gare giovanili.