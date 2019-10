Vicenza, incendio in una abitazione

Vicenza – Vigili del fuoco chiamati all’intervento, ieri sera, verso le 19.20, a Vicenza in via Medaglie d’Oro, per un incendio divampato nel seminterrato di un’abitazione. Giunti sul posto con un’autopompa serbatoio, un’autobotte e sette operatori, i pompieri sono entrati all’interno dello scantinato e hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’abitazione soprastante e dell’intero fabbricato.

I componenti della famiglia residente nella casa, una mamma con dei bambini, all’arrivo dei soccorsi era già fuori dell’abitazione. Le fiamme erano state innescate, con ogni probabilità, dal malfunzionamento di un elettrodomestico del locale lavanderia e si sono subito estese ad altre due stanze attigue utilizzate come deposito. Danni da fumo all’intera abitazione. L’utilizzo dell’abitazione è stato interdetto fino alle verifiche tecniche del solaio e al ripristino degli impianti.