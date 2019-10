Vicenza e provincia in breve

Bassano, continua la rassegna Venerdì storia –

Prosegue, a Bassano del Grappa, la rassegna “Venerdì: storia. Incontri sul filo della memoria”. Si tratta di un ciclo di incontri, dedicati agli eventi che hanno segnato la nostra storia, promosso dalla biblioteca civica, in collaborazione con le associazioni Anpi, Avl, 26 Settembre e con l’istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea della Provincia di Vicenza “Ettore Gallo”. Domani, venerdì 25 ottobre gli storici Paolo Pozzato e Bartolo Gariglio parleranno di “Autunno 1917. La prima difesa del Grappa nella ricostruzione di un protagonista, il generale di Brigata Clemente Assum”. L’appuntamento è per le 17.30 in biblioteca.

Nuovo incontro con “Autunno musicale a Marostica“

Domenica 27, per la rassegna “Autunno musicale a Marostica”, la chiesetta San Marco ospiterà il concerto “A sei corde” del chitarrista Alessandro Antico. Il programma prevede musiche di Johann Sebastian Bach, Niccolò Paganini, Augustin Barrios Mangorè, Pablo De Serasate, Francisco Tarrega, Paco De Lucia, Ennio Morricone, e Manolo Sanlucar. L’ingresso ai concerti della rassegna (inizio alle 18) è libero, ma saranno proposte delle libere offerte per sostenere l’attività del coro e la realizzazione del volume monografico “La Chiesa e l’Oratorio dei Carmini” e una guida storico-artistica, in occasione del 400esimo anniversario dalla fondazione della chiesa (progetto “Carmini 1619-2019”). Per motivi di sicurezza, l’ingresso ai concerti nella chiesetta San Marco sarà consentito solo previa prenotazione. Le prenotazioni saranno possibili, anche telefonicamente, ai negozi Fratelli Zampieri (Piazza Castello, 0424 72187) e Diesis (Via Montello 0424 77626) negli orari di apertura. 15 minuti prima dell’inizio dei concerti si procederà alla distribuzione degli eventuali posti rimasti liberi. Dopo l’inizio del concerto decade il diritto alla prenotazione.

Concerto di musica sacra ad Arzignano

13esimo Concerto di musica sacra, domenica 27 ottobre alle 16.45, nella chiesa di San Giovanni Battista, ad Arzignano. Protagonisti dell’evento i soprani Amalia Scardellato ed Elena Bauce e, all’organo, Fabrizio Durlo. Interverranno l’orchestra dei Fiati polifonici, il coro Pellizzari e le Voci bianche progetto Lions. L’appuntamento è per le 16.45 nella chiesa di San Giovanni Battista, Villaggio Giardino

Il prefetto di Vicenza in visita a Thiene

Visita a Thiene, oggi, per il prefetto di Vicenza, Pietro Signoriello, che è stato ricevuto in municipio dal sindaco, Giovanni Casarotto e dalla giunta, dal Capitano Massimiliano E. Amato, comandante della Compagnia dei carabinieri di Thiene, dal presidente del consiglio, Maurizio Fanton, dal comandante del Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino, Giovanni Scarpellini. La visita è stata un’utile occasione di confronto sulle tematiche di attualità che interessano il territorio thienese, con particolare riguardo alla sicurezza e alla prevenzione.