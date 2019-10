Vicenza, domenica rubinetti a secco per lavori

Vicenza – Rubinetti a secco, nel pomeriggio di domenica, in alcune zone di Villaggio del Sole, a Vicenza. Per consentire l’esecuzione dei lavori di collegamento di nuove condotte dell’acquedotto all’altezza della rotatoria tra viale del Sole e via Granatieri di Sardegna, dalle 14.30 alle 20.30 del 27 ottobre sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze di via del Carso, via Vittorio Emanuele di Savoia e parte di via Cavalieri Vittorio Veneto (indicativamente i civici dispari dall’angolo di via Cavalieri Vittorio Veneto con strada delle Cattane al Centro Sport Palladio compreso).

A seguito delle prove di chiusura che sono state effettuate in questi giorni, si segnala che nella stessa fascia oraria di interruzione del servizio, potrebbe verificarsi anche una riduzione della pressione nelle aree sud e ovest della città e, in particolare, nella zona industriale e nell’area della fiera.

Per informare i residenti della sospensione del servizio, sono stati affissi dei manifesti nell’area interessata e sono stati avvisati gli esercizi commerciali. I lavori sono stati programmati di domenica per cercare di limitare i disagi alle famiglie.

“Viacqua – sottolinea una nota diramata in proposito – si scusa comunque per i disagi che potranno esserci, garantendo che si cercherà di effettuare i lavori nel più breve tempo possibile. Durante il periodo di sospensione dell’erogazione, si consiglia di spegnere gli elettrodomestici e le altre apparecchiature che utilizzano acqua, come ad esempio macchine per il caffè, lavatrici, lavastoviglie”.

“Alla ripresa dell’erogazione, si suggerisce poi di far scorrere l’acqua da alcuni rubinetti prima di riavviare gli elettrodomestici, allo scopo di eliminare le sacche d’aria eventualmente presenti e le tracce di torbidità che potrebbero essersi create per effetto del movimento nelle tubazioni. Per ogni ulteriore chiarimento è a disposizione degli utenti il servizio di pronto intervento al numero verde 800 991522”.