Vicenza – Prende oggi il via a Vicenza la prima edizione di ViWine Festival. Arte, vino e sapori, per una tre giorni, fino a domenica 6 ottobre, dedicata alle eccellenze vitivinicole ed enogastronomiche del territorio. L’evento è organizzato da Ancora Impresa, con la collaborazione del Comune di Vicenza e di Confcommercio, e prevede una cerimonia questa sera, alle 20, in piazza dei Signori, alla quale prenderanno parte il sindaco, di Vicenza, Francesco Rucco, dell’assessore alle attività produttive Silvio Giovine, e l’assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan.

Saranno più di una trentina le case vitivinicole che, tra piazza dei Signori e piazza delle Erbe, si faranno conoscere attraverso degustazioni. Gli appassionati del vino saranno anche guidati dai sommelier della Fisar attraverso percorsi enogastronomici a tema e masterclass, che valorizzeranno le eccellenze del territorio vicentino.

Sabato 6 e domenica 7 ottobre alle 18, il viaggio tra le eccellenze vinicole vicentine porterà a conoscere, rispettivamente, il merlot e i vini autoctoni del capoluogo berico. I percorsi enogastronomici guideranno invece, sabato 6 ottobre, i visitatori alla scoperta del Tai e dei sapori del Baccalà, dalle 18 alle 19. Il viaggio continuerà poi dalle 21 alle 22, con il Gambellara Doc e i formaggi del territorio. Mentre, domenica 7, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21, saranno il Durello e i frutti del nostro mare, ma anche il Cabernet e i salumi del territorio i protagonisti delle degustazioni.

ViWine Festival proporrà un percorso enogastronomico che coinvolgerà anche tutti gli esercizi pubblici del centro storico, che porteranno, all’esterno delle loro attività, le specialità culinarie tipiche del territorio vicentino. Inoltre, grazie alla collaborazione di Confcommercio e degli esercizi pubblici, le vetrine e i negozi del centro storico saranno allestiti per l’occasione, creando così un’atmosfera unica e magica.