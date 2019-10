Un libro per preparare i bambini al futuro

Venezia – “Giocare con il Futuro”, è questo il titolo di un libro, un piccolo volume destinato ai bambini, presentato oggi a Venezia, al consiglio regionale del Veneto, su iniziativa del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle. A presentarlo sono stati i curatori del libro, Cristina Pozzi e Andrea Dusi, assieme al capogruppo pentastellato Jacopo Berti. Lo scopo della pubblicazione è quello di aiutare i piuù piccoli a comprendere i grandi cambiamenti che interessano la nostra società, facendo in modo che siano materia di apprendimento.

“Chi ora ha meno di quarant’anni – è stato detto – è destinato a doversi cimentare in lavori che non conosce, e che magari oggi nemmeno esistono. Una sfida che comunque non spaventa, purché si sia pronti a coglierne tutte le possibilità di crescita. Per questo è indispensabile che le nuove generazioni siano aperte al cambiamento, all’innovazione e all’immaginare con serenità il proprio futuro”.

“I più piccoli – ha spiegato Cristina Pozzi – crescono di pari passo con i grandi cambiamenti globali, come l’impiego dell’intelligenza artificiale, ed è utile che da questi si lasciano affascinare, facendone però anche cardini del loro percorso di crescita. In questo libro, scritto da ricercatori americani e che noi abbiamo tradotto e portato in Italia, ci sono elementi alla portata dei più piccoli, affinché possano cominciare e immaginare il loro ruolo nel futuro, attraverso strumenti come il lavoro di gruppo e il pensiero logico”

“E’ cosa comune – aggiunge Andrea Dusi – avvertire il futuro come incerto e tremendamente veloce nel suo proporsi, ma sapendo fin da piccoli quale potrà essere l’impatto dell’innovazione, si può guardare a ciò che accadrà e ai cambiamenti in modo sereno, oltre che con curiosità. E’ necessario però abituarsi fin da bambini, e non servono nozioni (questo libro non ne contiene) ma metodo. Una mente riesce ad essere aperta, allenata ad accogliere il futuro se viene accompagnata. e questo libro è una specie di manuale per capire e far proprio il mondo che cambia, attraverso schemi logici, piccoli e divertenti test”.

“Noi del MoVimento 5 Stelle – ha detto da parte sua Berti – abbiamo deciso di sostenere questo libro portandolo nei prossimi giorni all’attenzione dell’istituzione regionale, anche nella persona dell’assessore Donazzan, affinché la materia che tratta faccia parte della normale formazione scolastica: i principi che contiene sono già scaricabili da internet e chi oggi lo propone è disponibile a concederne il libero utilizzo. Da tempo parliamo di autonomia anche scolastica: ecco, fare della preparazione al futuro digitale materia di insegnamento sarebbe un modo innovativo per avere una scuola veneta originale e all’avanguardia”.