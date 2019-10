Torna Citemos, festival della mobilità sostenibile

Vicenza – Si terrà, dal 4 al 12 ottobre, a Vicenza, il festival nazionale Citemos (acronimo che sta per Città, tecnologia, mobilità sostenibile), ideato da Confartigianato Imprese Vicenza ed organizzato assieme al Comune di Vicenza e a Confartigianato Imprese nazionale, giunto alla sua terza edizione. L’appuntamento di apertura, a Palazzo Trissino, alle 10.30, toccherà proprio il tema centrale dell’evento: “Mobilità sostenibile e possibile nell’era dei robot”.

“Non è ancora chiaro – spiegano gli organizzatori – come sarà la mobilità di domani. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale ci sta conducendo verso un possibile passaggio all’auto a guida autonoma. La tecnologia è in piena evoluzione, ha però anch’essa dei limiti temporali ed economici. Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, una cosa è sicura al momento: la signora Maria, con la sua auto diesel Euro 3, d’inverno nelle città non può entrare. La tecnologia le consentirà forse di acquistare un’auto elettrica allo stesso prezzo di un’auto con il motore a combustione ma intanto, in attesa che ciò avvenga, si deve trovare una soluzione sostenibile”.

Apriranno l’incontro le considerazioni sul tema di Francesco Rucco, sindaco di Vicenza; Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato Imprese; Agostino Bonomo, presidente di Confartigianato Imprese Vicenza. Seguiranno gli interventi di Leonardo Buzzavo, del Dipartimento di Management, Università Ca’ Foscari Venezia; Fabio Massimo Frattale Mascioli, professore all’Università La Sapienza di Roma e responsabile scientifico del festival; Alberto Chiarini, amministratore delegato Eni gas e luce. Le conclusioni saranno a cura di Pietro Francesco De Lotto, direttore generale di Confartigianato Imprese Vicenza. Massimo Sideri, editorialista del Corriere della Sera, sarà il moderatore.

Nel pomeriggio, a Palazzo Chiericati, alle 15, ci sarà un incontro sul tema “Il gran duello del climate change: aria pulita, mobilità e sviluppo possono coesistere?” Ne parleranno Renato Burri, ricercatore e direttore dell’International No Profit Research Laboratories Associates; Dino Zardi del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica dell’Università degli Studi di Trento; Nico Bonora di Ispra, responsabile Area Coordinamento iniziative politiche Spaziali nazionali ed europee; Antonella Tornato di ISPRA, responsabile della sezione disseminazione dati. L’incontro sarà moderato da Francesco Allegra, giornalista di “Milano Finanza”.

Sempre a Palazzo Chiericati, ma alle 17.30, Dario Palma, Case Implementation manager Mercedes Benz, e Fabio Massimo Frattale Mascioli, Università La Sapienza di Roma, moderati da Leonardo Buzzavo dell’Università Ca’ Foscari Venezia, spiegheranno come la diffusione delle auto elettriche ponga alcuni quesiti pratici. “Segnali di luce per parlare ai pedoni: come ovviare al silenzio dell’auto elettrica per la sicurezza delle persone” è il titolo dell’incontro, perché con l’arrivo delle auto elettriche ultra-silenziose il modo di segnalare il transito su strada dev’essere ripensato.

“In particolare – si legge ancora nella presentazione del festival -, in futuro le auto a guida autonoma potrebbero prendere il sopravvento su quelle manuali, rendendo le strade più sicure. Sebbene questo traguardo sembri ancora molto distante dall’essere raggiunto, le varie case automobilistiche stanno lavorando sulla nuova tecnologia, cercando di accorciare i tempi verso una sua diffusione di massa. Mercedes, ad esempio, sta studiando un sistema di comunicazione luminoso tra pedoni e auto a guida autonoma. Questo sistema, che si serve delle luci delle auto, permette di far capire ai pedoni quelle che sono le intenzioni delle auto a guida autonoma e rende anche più consapevole il conducente”.

Nel corso del festival, inoltre, si potranno scoprire molte novità automobilistiche. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti, previa iscrizione attraverso il sito www.citemos.it, dove si possono trovare anche, in progressivo aggiornamento, tutte le indicazioni su luoghi, orari e relatori dei diversi appuntamenti.