Torna Cioccolandovi, il connubio più goloso

Vicenza – Torna “CioccolandoVi”, la manifestazione più attesa dell’autunno vicentino, nelle principali piazze del centro storico di Vicenza. Dalla sua prima edizione, nel 2005, l’evento attrae a Vicenza golosi e intenditori, con successo di pubblico crescente, tanto da essere considerata tra le più rinomate manifestazioni dedicate al cioccolato.

Dalle 13 di venerdì 18 ottobre alle 20 di domenica 20 ottobre, tra gli stand di CioccolandoVi 2019, i visitatori di ogni età potranno trovare specialità al cioccolato di tutti i tipi e per tutte le occasioni, un alimento benefico, antiossidante, antidepressivo, energetico, afrodisiaco e persino snellente. E se di buona qualità, il cioccolato è soprattutto un’immediata delizia per il palato.

Com’è ormai tradizione, l’evento è organizzato da Confcommercio, in collaborazione con il Comune di Vicenza e l’associazione 50&Più. Sono 29 le attività che partecipano, realizzando un’esposizione che parte dalla piazza dei Signori e prosegue su piazza Biade, piazzetta Palladio, piazza Garibaldi. Tra gli stand ci sarà un ricco assortimento di praline, tavolette, cioccolato monorigine, creme spalmabili, liquori al cioccolato, torte, frutta ricoperta di cioccolato, cioccolatini ripieni, cremini, dragées, tartufi, cioccolato caldo da bere, nocciolati. Una caratteristica di CioccolandoVi è quella di ospitare un numero relativamente ristretto di aziende partecipanti, selezionate secondo criteri di qualità e tradizione, con prodotti non industriali.

In occasione di CioccolandoVi, sabato 19 ottobre negozi e pubblici esercizi del centro potranno prolungare l’orario di apertura fino a tarda notte e non mancheranno musica e danze. Tra gli eventi in programma nel fine settimana di CioccolandoVI, merita segnalare che venerdì 18 ottobre, alle 21, nella chiesa di San Vicenzo, la pianista Anna Rigoni suonerà musiche di Brahms, Skrjabin e Chopin, in un “Viaggio nell’universo e dell’anima. L’ingresso è libero. Tutte le informazioni sulla manifestazione sono sul sito www.cioccolandovi.it.