Spaccio di cocaina, donna di Breganze arrestata

Marostica – I carabinieri della stazione di Marostica, nell’ambito di un servizio preventivo contro la diffusione delle sostanze stupefacenti, hanno arresto una persona per detenzione ai fini di spaccio. L’arresto è scattato oggi, al termine di un’attività investigativa avviata in settembre e nella quale erano stati arrestati due uomini, entrambi italiani ed entrambi 32enni, Giuseppe Zanfardini e Daniele Carriero, per il possesso di più di un etto e mezzo di cocaina.

Le indagini hanno portato ora ad una donna, Ambra Novali, 37enne di Breganze. Durante la perquisizione a casa sua sono stati trovati 53,5 grammi di cocaina, in parte già pronta per lo spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, materiale che è stato tutto sequestrato. Accompagnata in caserma, la donna è stata arrestata e messa ai domiciliari.