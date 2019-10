Sossano, auto nel fossato, muore un 71enne

Sossano – Un automobilista di 71 anni, Flavio Minzon, è stato rinvenuto privo di vita all’interno della sua auto, un’Alfa Romeo 175, che si trovava rovesciata nel fondo di un fossato, lungo via Monticelli, nel Comune di Sossano.

A notare la vettura incidentata finita fuori strada, verso le 2 di sabato 26 ottobre, è stato un altro automobilista, che si trovava a passare proprio per la strada provinciale berico euganea. L’uomo ha subito allertato la centrale operativa del 112. Sul posto è sopraggiunto il personale della Stazione di carabinieri di Sossano, assieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del Suem.

Accertata la presenza di una persona all’interno del veicolo, questa è stata estratta dalle lamiere dell’auto, purtroppo senza vita. Il medico intervenuto non ha potuto far altro che certificare il decesso di Minzon, nato e residente a Sossano. La morte può essere attribuita ai traumi multipli da impatto riportati in seguito alla carambola.